  • 22°C
香港時間 : 20211115日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

判刑僅3日 美籍男記者獲緬甸釋放（第二版）

環球經濟金融 18:45 2021/11/15

分享：

美國男記者芬斯特於今年5月打算逃離緬甸，被軍政府於仰光機場拘捕，拘押將近半年。軍政府指控芬斯特違反簽證規定、聯繫非法組織及煽動他人反政府等罪名。芬斯特代表律師指，他在上周五（12日）被判處入獄11年，另有兩項罪名尚未裁決。芬斯特亦是緬甸近年來，首位被定罪的西方記者。不過，美國前聯合國大使理察森周一（15日）表示，芬斯特已獲釋，並準備返回美國。

（第二版更新芬斯特已獲釋）

白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應 【下一頁】

緬甸軍方於2月發動政變，拘捕為數不少的當地記者，現年37歲的美國公民芬斯特（Danny Fenster）是緬甸最大獨立新聞媒體之一﹑Frontier Myanmar 總編輯。他於5月試圖離開緬甸，結果被軍方在仰光國際機場拘留至今接近半年。

軍政府指控芬斯特多項罪名，包括違反簽證規定、聯繫非法組織及煽動他人反對軍方，其代表律師周五指，芬斯特被法院判處入獄11年。此外，當局於周二（9日）加控芬斯特2項罪名，包括煽動叛亂及恐怖主義，將於周二（16日）起進行審訊，若罪成可判處終身監禁。

Frontier Myanmar在網站表示，對法院裁判結果感到失望，認為沒有理據裁定芬斯罪名成立，刑期明顯屬最高考量。Frontier Myanmar呼籲當局盡快釋放芬斯特，讓他與家人團聚。

然而，理查森（Bill Richardson）周一表示，經過一番斡旋及與軍方高層人士會面後，緬甸軍政府已釋放芬斯特，並將他交予理察森。理察森指芬斯特即將離開緬甸，經由卡塔爾返回美國。緬甸軍政府暫時未有回應。

歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民 【下一頁】

芬斯特是緬甸軍方政變以來，首位被判入獄的西方記者。據悉美國已向軍政府施壓，要求釋放他，但緬甸軍方發言人堅持芬斯特要監禁。

美國國務院在緬甸法院宣判前表示，全世界有目共睹芬斯特被軍方以不公平方式拘留，要求緬甸當局採取謹慎行動釋放他。

事實上，緬甸軍方自2月以來，大幅限制當地媒體自由，包括吊銷媒體執照、限制互聯網等，並逮捕數十名記者。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告
2021/11/12
驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
2021/11/12
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
2021/11/12
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機
2021/11/12
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機

你可能感興趣

澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
15:41 2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告
16:21 2021/11/12
驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
13:27 2021/11/12
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
政治 恐怖主義 網絡熱話 美國 記者 緬甸 美國國務院 仰光

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間19:00）

下一篇文章

英公司測試T細胞貼片疫苗 希望延長保護力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥
【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間19:00）
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款