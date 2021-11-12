【港元定存】虛銀狠削港元定存息 中小行無懼勁敵頻加息

▲ 富融於11月開局頻玩突擊，連續兩周加3個月港元定存息，累升0.35厘、至1.1厘，晉級第2大高息王。

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轉眼間11月快過了一半，踏入第2周，竟有多達9間大小行出招，調整港元定期存款息，當中3減4加，普遍向3個月期埋手。先說減息，渣打香港 （02888） 、眾安（ZA Bank）及交銀香港削短存息；相反，富融（Fusion Bank）、天星（AirStar Bank）、建行亞洲及招商永隆加息。集友延長高息優惠，大新 （02356） 則减完又加。

專家指，近日港滙轉弱，逼近7.8；再者，拆息全面轉升，料業界將因應本身生意所需而頻密調息，其中反映跨年因素的3個月期頓變主戰場。

正因3個月年息多變，本周高息榜以此短存有較大執位。事緣小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星加3個月短存0.1厘，新息率報0.8厘，但不及同行勇進，富融今天（11月12日）勁加此存期0.3厘、新報1.1厘；後者為工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀。

人民幣定存息 富邦1個月4.88厘【下一頁】

富融自本月以來已兩連加，累升0.35厘，以1.1厘晉級亞軍，超越花旗與富邦的1厘，但仍不敵高息王工銀亞洲的3厘。而天星的0.8厘只能屈居第4位。

反觀，另一虛銀眾安卻罕有狠削3個月年息0.15厘、至0.5厘，渣打亦調低3個月年息0.1厘、至0.3厘，交銀亦略減3個月年息。

半年期方面，天星上調0.1厘、至0.7厘，重返高息榜第3位，跟集友及信銀國際相同。而綜觀1年期則沒變，縱使招商永隆全面加短中長息，例如調升1年期0.1厘、至0.25厘，惟跟榜首富邦的0.85厘，似仍落後。

此外，甫踏入11月以超高息搶存的集友，上周一（1日）突推快閃特惠息，7天短存享5.8厘，原本優惠至本周三（10日）截止，但已順延至下周三（17日）。

港元定存 罕現快閃5.8厘破頂息【下一頁】

集友玩快閃作突擊，推5.8厘破頂息，打破恒生 （00011） 於10月初新推的5.5厘，頓變冠絕全城息率。這家中資行提供特惠息的門檻為5萬元，但須把人民幣先作兌換；如以500萬元上限計，未扣除兌換差價，大戶可速賺約5,561元利息。

1個月港元拆息今天5連揚，最新報0.074厘，創兩個半月高位；反映銀行資金成本的3個月拆息亦升至0.17厘。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料由現時到年底，與樓按掛鈎的拆息高低位介乎0.07厘至0.15厘，3個月拆息的上落區間則為0.15厘至0.25厘。

順帶一提，「鱷王」達里奧（Ray Dalio）警告通脹肆虐，嚴重削弱購買力。再觀乎港銀定期存款最高息是集友短存5.8厘，在牌面上只能追貼明年中電 （00002） 加電費5.8%，卻追不上港燈 （02638） 的7%加幅。奈何港股又易跌難升，累打工仔的強積金（MPF）勁蝕，在負財富效應下，嚴選高息定存無疑可當稍作補貼，確保荷包不致大縮水。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源