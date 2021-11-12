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【Spotify】 Spotify進軍有聲書市場　宣布收購Findaway

商業 17:41 2021/11/12

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繼收購Podcast旗下的Gimlet Media和Anchor後，瑞典音樂串流平台Spotify宣布，收購美國有聲書發行公司Findaway。（法新社圖片）

繼收購Podcast旗下的Gimlet Media和Anchor後，瑞典音樂串流平台Spotify宣布，收購美國有聲書發行公司Findaway，為該平台新增有聲書服務，藉此帶來全新的音訊娛樂類別體驗。

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Findaway經營多項業務，包括提供各平台有聲讀物，與眾多有聲書出版商皆有合作，如亞馬遜Audible、蘋果iBooks、Google、Storytel。當中的Findaway Voices下更提供有聲讀物的創作服務，提供作者與敘述者配對的平台，這些服務都有望成為Spotify的新收入來源。

Spotify預計在第4季完成收購，並沒有透露交易細節。不過，Spotify預計，到2027年有聲讀物的市場將從33億美元（約257億港元），增至150億美元（約1169億港元），升幅超過3倍。而Spotify今年的全球用戶人數比去年同期增長了19%，人數達至3.81億。外媒普遍認為，Spotify希望透過收購Findaway，試圖複製並重現Podcast的成功商業模式。

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責任編輯：李智美

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