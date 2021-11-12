【串流大戰】Amazon Prime Video為吸客　增30秒分享影片功能

串流平台市場競爭愈趨激烈，Netflix、Disney+、Amazon Prime Video等平台在世界各地冒起，只能先後出招吸客。亞馬遜（Amazon）為了吸引新用戶，宣布將在Amazon Prime Video内新增30秒影片分享功能，用家可以透過iMessage或其他社交媒體，分享影片内容。

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亞馬遜官方消息指，將會在Amazon Prime Video上的影片加入「分享影片」按鈕。當用家點擊按鈕時，即能分享30秒的影片内容。用家亦能自行決定想要分享的影片部分，並在iMessage或其他社交媒體上分享。不過，Amazon發言人指，以上功能只適用於iOS裝置並安裝8.41版本以上的Amazon Prime Video應用程式。

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值得注意的是，Amazon指以上功能只適用於影片《The Wilds》, 《Invincible》, 《Fairfax》和第一季的《The Boys》。Amazon稍後亦會再為更多電影和節目加入以上功能，而Amazon目前亦未透露會否為非Amazon的影片内容加入以上功能。

責任編輯：何子澄