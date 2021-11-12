【見字休息】Instagram推出全新「Take a Break」功能 用戶可自行選擇每10、20或30分鐘提醒一次

Instagram近日宣布推出全新功能Take a Break，並由本周起進行測試，當用戶確認啟用此功能後，Instagram便會每隔一段時間，提醒人們休息，更可自行選擇時間間隔，包括10、20以及30分鐘。

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據悉，這項新功能會針對特定用戶測試，當介面出現Take a Break的字眼時，頁面會提供4項建議，包括「深呼吸」、「寫下你正在思考的事」、「聆聽你最喜愛的音樂」以及「完成你的待辦事項清單」。

Instagram負責人Adam Mosseri表示，已經和第三方專家達成合作，以獲得關於正確休息的專業建議與技巧，期望在12月份時全面推出。

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責任編輯：潘曉豐