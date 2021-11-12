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【聖誕熱話】「怪獸公司」重現太古城中心 經典動畫角色陪你過聖誕

理財智慧 16:00 2021/11/12

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適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20週年，太古城中心於今個聖誕推出特別企劃，活動於今年11月19日至明年1月2日期間舉行，以「Merry GIFTmas @Cityplaza」作為聖誕主題活動，屆時商場二樓中庭及中橋位置將會被打造成「怪獸公司」的主題大型裝置。

【元宇宙】官媒發聲「短期熱炒不可取」 元宇宙有待驗證【下一頁

市民只要到活動網站登記或於怪獸公司入口旁禮物派送員登記站登記辦理專屬員工證，並訂閱Cityplaza電子報，即可成為禮物派送員，於場內執行兩大派禮物挑戰！只要成功完成活動的任務挑戰，即可換領「怪獸公司」的獎勵。在完成挑戰之外，市民亦不要忘記於公司場景捕獲一眾「怪獸公司」的經典角色並一同合照，留下「扮工」快樂回憶！

同時，場內亦設有「Disney．Pixar期間限定店」供大家選購活動限量禮品，市民可以將一眾《怪獸公司》經典角色帶回家過聖誕，延續快樂到家中。

只要在2021年12月2日至12月27日期間，於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，並下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+會員，即可參加「哈哈哈聖誕消費賞」，活動有多項獨家聖誕禮物等你換領，當中包括限量版的「怪獸公司」毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝等禮物。

【沉浸式體驗】微軟夥希臘推沉浸式體驗 AR技術仿2000年前古城風貌【下一頁

 

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責任編輯：鄭日棱

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