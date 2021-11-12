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【加密貨幣】邁阿密8月推自家加密貨幣　迄今賺逾2100萬美元收入　居民或可獲分盈利

環球政經 16:48 2021/11/12

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綜合外媒報道，邁阿密市長蘇亞利斯 (Francis Suarez) 宣布，將向當地居民派發該市新推出加密貨幣的部分收益，並透過數字錢包派發款項。

【加密貨幣】稱要打造紐約成加密幣中心 新任市長將推出「紐約幣」兼領取Bitcoin為首3個月薪水 【見下頁

邁阿密的貨幣名稱就名為「邁阿密幣（MiamiCoin ）」，於今年8月經CityCoins開發推出，當「邁阿密幣」獲購買及開採，邁阿密市都會獲得三成盈利。截至目前，該加密貨幣在三個月內，已為邁阿密賺到逾2100萬美元收入。蘇亞利斯更表示，若按年計算，「邁阿密幣」將賺取到8000萬美元，該市每年約有4億美元稅收，「邁阿密幣」年收或可佔總額的五分之一。

蘇亞利斯稱：「我們將成為美國第一個向居民派發『比特幣』收益的城市。」雖然蘇亞利斯稱，這筆款項為「比特幣」收益，但紅利將來自於邁阿密幣這一獨立加密貨幣。蘇亞利斯更曾在10月時表示，希望「邁阿密幣」有朝一日能夠支持這座城市，而無需其居民納稅。

【騰訊700】一文看盡騰訊績後   大行最新評級和目標價 【見下頁

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不過，就在居民「有錢分」之前，邁阿密市須確定誰人可獲利。蘇亞利斯就表示，納稅人、選民或居民都有機會可分紅。惟此舉存有技術問題，或要透過多家公司和加密貨幣交易所，為收件人設置電子錢包，將涉及到大規模的註冊和驗證手續。

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撰文 : 陳楚琨

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