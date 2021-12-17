【裝修攻略@iM網欄】「家居環境學」 設計、風水、好擺設

有些設計公司能提供額外的服務，例如「風水考慮」和「擺設採購」。戶主可在配對裝設公司時加以考慮。

「不迷信的風水」

篤信風水的戶主，自然會另找風水師。但一般戶主很少會花數千元找風水師來告訴自己一些聽了也未必會盡信的東西。然而，風水學問之中，也有一些屬於「家居環境學」的範疇，包括「即使不信風水也會感覺到的環境問題」，例如「睡/坐在橫樑下，會感覺受壓和不順心」等。因為風水的一部分，就是研究環境格局對我們潛意識的影響，只不過是用了風水的專有名詞（例如光線問題叫「光煞」）而已。

如戶主期望裝設公司提供這方面的知識，不妨在度尺時拿一些「有問題的設計」考驗一下師傅，看他懂不懂基本的風水宜忌。當然，如果師傅沒有這方面的知識，你也可以嘗試自己臨急學習一些，甚麼都倚賴裝設公司為你做的話，選擇會較少，也比較昂貴。

如戶主打算另找風水師傅，則切忌找不知就裡而依書直說的。比如說「爐頭對著廚房門，財源受損」之說，是因從前廚房是燒柴的，對著門口當風，易吹熄爐灶。現代廚房則未必有這樣的問題，不用因此擔心要改爐頭或煤氣喉位。

和設計圖一模一樣的擺設

網上不難找到很多美麗的設計立體圖。然而，圖中的擺設往往與現實有很大差別。在設計圖內，凡是美觀的都可以畫進去，並不用考慮那些擺設是否容易清潔、會不會與雜物「不般配」，甚麼貴價designer chair當然可以「大晒冷」。

有些設計公司會提供幫戶主選購圖中擺設的服務。在這情況下，立體圖就會更加像真，能避免戶主在完工後自行配置，因效果不佳而有所失望。

擺設真的那麼重要嗎？

其實，一個好的設計除工程、傢俬，及基本裝修物料外，還涉及其他因素。例如配襯牆身的飾物、燈及窗簾等。市面上很多設計公司都不包括設計並採購這些配襯飾物，但整個設計卻會因以上物品的配襯度受到影響，足以令整體設計失去特色。例如全淺木紋色的牆身配以Hello Kitty窗簾、客飯廳的木色牆身碰茶鏡，但配以藍色及黃色的杯狀燈等等。總括而言，所有裝修工序、物料，以及裝飾品，跟整個設計有著相輔相成的作用，每一部分都影響整個設計是否能帶出相關的主題。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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