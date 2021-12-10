【裝修攻略@iM網欄】設計成本高與低 好設計=高成本？

一個好的設計師，肯定不會將貨就價給你「差一點的設計」，而會給你「成本較低的好設計」。

設計成本高與低，乃戶主的選擇。有人喜歡在廳中建造幾條像宮殿一樣的「蘿蔔柱」，營造氣派的感覺，那屬於較高成本的設計。

如果戶主只想增添一些設計氣質，壁燈、牆紙、特色牆等等都是不錯的選擇。不懂設計的大概會將一盞很美的燈放在當眼處；懂設計的則可能將一盞簡單的燈放在合適的位置，卻令整體效果很美。

有沒有設計是零成本的？顏色就是了。

「顏色？我自己想就行！況且我照示範圖造不就可以了嗎？為甚麼要找設計師呢？」

別小看顏色的學問。將最喜歡的顏色放在最當眼的位置，效果未必好，需要同時考慮個別單位的間隔、顏色間的比例，也要注意燈光、擺設如何襯托。一般來說，一個空間的顏色數目不應太多、且要注意冷暖色的變化、主色/非主色的分別，盡量避免選擇很快看膩的鮮艷顏色。

網上見到不少戶主即使請了設計師，出來的實景圖效果也不好，那是因為擺設、傢俬，和住下來會出現的電器和生活雜物，在配搭上出了問題。合資格設計師的其中一項價值，是整體地思考整個單位。

配搭顏色方面，主要分為對比色及鄰近色。對比色要「撞得靚」，除了顏色的選擇，顏色比例亦有影響，即使是黑白這些「百搭色」，如果五五分配，也會眼花繚亂。如果是鄰近色，則更需要相當功力才襯得好看。

以下訪問了一位設計師對設計的建議：

「設計很多時候是講求「mix & match」，並不是加多種物料、增添特別效果、鋪金鑲鑽，就為之一個好設計。說白了，一切歸於自然，只要配合適當的擺位，就足以提升整個空間感及修飾瑕疵。再加上顏色的運用，mix & match之後出來的已可以是一個不錯的設計。當然，設計師通常還會視乎客人的預算及要求，加入一些個人風格及特色。

以裝修一幅牆身為例，平的話可用牆紙作裝飾，一卷牆紙由幾十至幾千元不等；貴的可以做燈軌，再配放飾物增加層次感，價錢由約千多元；如再特別些還可訂做有圖案的牆身，例如併款或做掛牆鐘，所涉及的人工加物料，一幅牆都只是約三千多元，有效果之餘成本又不會太高。」

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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