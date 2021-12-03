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【裝修攻略@iM網欄】為什麼有些裝修公司的度尺服務需收費？

名人薈萃 08:01 2021/12/03

分享：

度尺是否收費，不同公司有不同做法。不少戶主也問我「既然那麼多公司免費度尺，為何我要選擇付費度尺的公司呢？」讀完本文後，讀者就會明白，所謂「度尺報價」，也分很多種……（其中最極端的就是完全不用上門的網上報價）。

 

收費度尺的公司，由$500到按百分比收「天價度尺」的不等（那是已假設戶主決定委託工程的收費）。這收費由於會在最終價單中回扣，所以亦可稱之為「訂金」。

 

那麼，是否高檔次的公司度尺就會收費？不一定。坊間會替戶主免費度尺的，不乏具規模、做大生意的公司。那戶主為甚麼要考慮付費請公司度尺呢？因為一般免費度尺，並不包括能夠為戶主計劃裝修帶來莫大價值的「全套工序」。

 

要提供一份準確的報價，必須同時考慮裝修和設計兩方面。比如說戶主想裝一個燈槽，公司不能單單就這額外燈槽報價。因為設計師需要連帶考慮在燈光斜照下，乳膠漆牆會否容易出現瑕疵、怎樣的牆壁比較相襯、然後天花地板如何配合等等，簡單來說就是「牽一髮，動全身」。

 

要計算出一個完整的報價，必須先落實一個切合客人需要的設計。其中牽涉以下準備工作：

 

  1. 度尺─拍攝整個單位之牆身、陣位、電掣位、去水位、電箱、煤氣位置等等的尺寸及狀況作設計之用
  2. 勘察─須驗查電箱（供電情況及電量）、水錶房（供水情況及水壓）、鋼筋是否爆裂、有否漏水問題等等。如有疑問需與管理公司進一步交涉。
  3. 擺位─再次相約客人，加深了解客人日常生活習慣及需要從而就室內設計上提供相關專業意見。例如人體工學、空間規劃、設計跟生活習慣之配合等等。
  4. 預算─整個工程的預計金額包括工程費、物料費（例如磁磚、潔具、座廁、牆紙、窗簾燈飾、掣面板、大門等等），及傢俬和裝修設計以外的額外服務。只要將所有有關項目計算在內，整個工程的預計金額準確度可達九成九。

 

不收取度尺費的度尺服務，通常只會量度外圍尺寸，當客人有額外要求，或工程中途發現其他細節，才逐一添加。由於大部分戶主都非專業，未必清楚了解有關工程上的細節，加上一般裝修師傅沒有專業設計及規劃的知識，導致報價忽略很多項目而變得不準確。

 

倘若客人對設計有要求，又想報價的準確度高，同時又可以清楚了解到整個工程細節的話，需要支付一些訂金，應該是合理和物超所值的。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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