【裝修攻略@iM網欄】為什麼有些裝修公司的度尺服務需收費？

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【C家教路@iM網欄】新冠變種Omicore席捲全球 大幅利好新冠抗疫板塊
度尺是否收費，不同公司有不同做法。不少戶主也問我「既然那麼多公司免費度尺，為何我要選擇付費度尺的公司呢？」讀完本文後，讀者就會明白，所謂「度尺報價」，也分很多種……（其中最極端的就是完全不用上門的網上報價）。
收費度尺的公司，由$500到按百分比收「天價度尺」的不等（那是已假設戶主決定委託工程的收費）。這收費由於會在最終價單中回扣，所以亦可稱之為「訂金」。
那麼，是否高檔次的公司度尺就會收費？不一定。坊間會替戶主免費度尺的，不乏具規模、做大生意的公司。那戶主為甚麼要考慮付費請公司度尺呢？因為一般免費度尺，並不包括能夠為戶主計劃裝修帶來莫大價值的「全套工序」。
要提供一份準確的報價，必須同時考慮裝修和設計兩方面。比如說戶主想裝一個燈槽，公司不能單單就這額外燈槽報價。因為設計師需要連帶考慮在燈光斜照下，乳膠漆牆會否容易出現瑕疵、怎樣的牆壁比較相襯、然後天花地板如何配合等等，簡單來說就是「牽一髮，動全身」。
要計算出一個完整的報價，必須先落實一個切合客人需要的設計。其中牽涉以下準備工作：
不收取度尺費的度尺服務，通常只會量度外圍尺寸，當客人有額外要求，或工程中途發現其他細節，才逐一添加。由於大部分戶主都非專業，未必清楚了解有關工程上的細節，加上一般裝修師傅沒有專業設計及規劃的知識，導致報價忽略很多項目而變得不準確。
倘若客人對設計有要求，又想報價的準確度高，同時又可以清楚了解到整個工程細節的話，需要支付一些訂金，應該是合理和物超所值的。
作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略