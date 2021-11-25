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【裝修攻略@iM網欄】關於度尺報價，你要知道的是……

名人薈萃 19:43 2021/11/25

分享：

 

 

有些戶主一開始就格價，獲得十多間公司的報價單後，再將這些單的項目逐一比對，然後得出價格的差異。

 

這是完全沒用的。

 

情況就等於一間公司請人，取得了十多份履歷表，然後就各自的期望薪金進行比對那樣。「格價前要先行挑選合適的」不是請人的常識嗎？

 

如果你是由本欄身一篇一直讀到這兒，你應該明白為甚麼完全相同的項目，收費也可以「合理地」相差一倍。事實上，全世界公司請人也不是看「期望薪金」的。反之，如果對象真的合適，價錢反而可再行商議，或以其他巧妙方式獲得減費。由於報價不代表甚麼，無論你格價後是「揀最平」還是「揀中間」，都只是浪費時間的行為。

 

坊間曾有網站提出廣受裝設公司爭議的「裝修驗價服務」，意思是由戶主提交一張報價單，中介人就會給你發出幾張其他公司就相同項目開的報價（他們連單位平面圖也不用看）。這機制隱藏的伏位自然多不勝數。當中最重要的一點是：如果「不度尺的報價基本上是亂來、不專業、被行家所詬病的」，那麼，願意進行這種報價的公司，其專業性大體如何呢？

 

戶主越懂揀人，就越不用單靠「報價」挑選公司。記得，要做到平靚正，就要提高成本效益，那不僅除了考慮成本，亦要考慮效益！

 

再換個話題：常有戶主問，我需要找設計公司嗎？

 

嚴格來說，每個單位都總有設計者，戶主沒找設計師，其實是「自己/師傅做了設計師」而已。

 

裝修者與設計者的關係，就像美食跟廚師的關係一樣。好的師傅只能保證工程質素（食物質優），不能保證你住得開心滿意（把食物弄得好吃）。而裝修的成果（生活質素的提升），不單是看用料和手工，也受配襯、視點、氣流，甚至風水等等影響，設計對於裝修，絕非「可有可無」。

裝修 x 設計 = 裝修成果（生活質素的提升）

 

如果戶主並不打算花額外預算找設計公司負責工程，也有一些特殊方法，能夠以相對廉宜的價錢獲得一定程度的設計服務，例如只要求設計公司負責造櫃（因為設計櫃就要考慮與全屋的配襯）。

 

但這些特殊做法，其實牽涉很多隱藏的伏位，戶主有全套防伏心態和知識配合，就能獲得較佳的成本效益（否則所有戶主都在做了）。這些細節就不能在此一一談及了。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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