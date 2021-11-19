【裝修攻略@iM網欄】真正的「平靚正」 配對合適的公司

要做到真正的「平靚正」，就要放下追求「最平」、「最專業」、「最好服務」，配對一間剛好符合你對質素、服務、設計要求的公司。

裝設公司的類型

進行基本的篩選後，戶主需要配對合適的公司，再行挑選。

市面上對裝修公司、設計公司、工程公司的定義模糊，戶主不能單憑其名稱分類。事實上，某些「裝修公司」可能比某些「設計公司」更懂設計；有些「設計公司」說穿了只懂畫圖，根本不懂設計；有的則只會做「一種設計」（例如簡約風）。

因此，我建議戶主自行定義對公司類型的要求，用客觀因素配對合適的公司。

以下介紹部分我們配對戶主和裝設公司時所使用的基本準則和重要性：

地區經驗：如果戶主的地區有特別的狀況，例如近海，戶主就有理由選擇坐落屋苑附近的裝設公司進行裝修。除了因交通方便，可增加監工頻率外，這類地區性裝設公司對本地裝修要注意的事項相對較熟悉及有處理經驗（例如近海樓用牆紙易發霉）。此外，裝設公司對「目標區域」的業務往往會更用心，做好的動力亦會更大。

屋苑經驗：同上，如果戶主的屋苑有特別要關注的細節，戶主就需要找熟悉這類屋苑/層數的裝設公司。比如說，唐樓高層易有水壓問題、獨立屋喉管接駁則需專門知識。作為裝設公司不會告訴戶主他們不擅長處理某些屋苑，戶主需要懂得有技巧地查問，這亦是找中立平台「配對」的好處之一。

設計需求：戶主首先決定是否需要專業設計師出設計圖，還是口頭上與裝設公司商量設計。所謂「出設計圖」，也分平面圖、格局圖、傢俬尺寸圖，以及連同質料在內的細節立體圖。只有待戶主明確了自己的需要，再了解設計公司所提供的服務水平（最好是拿樣本圖參考），才可以找到價格合理又符合自己期望的公司。

質素要求：一間好的裝設公司，即使是做低端客戶，也必不會在實用項目方面，例如防水、鋪電，馬虎了事。因此，質素要求的高低配對不是指實用、耐用的項目，而是對單位瑕疵的接受程度。酒店質素、自住質素、出租質素，所牽涉的人工和價錢分別可以差近倍。同樣，戶主需要了解自己需要，再了解裝設公司的服務（最好是參觀完工單位），才能配對到符合自己要求的公司，並達到最佳成本效益。

服務要求：本書在「門當戶對很重要」一文已介紹過不同公司的服務水平差異（即在買料、保養及附加收費三方面）。除此以外，有些裝設公司較重視客戶關係，有些則公事公辦，不同戶主的偏好亦不一樣。 一般來說 ，服務水平越高，戶主的管理時間就越少。

造櫃要求：造櫃每呎由數百元到數萬元都有，不同公司的分別在於用料、設計、裝工、美觀度，以及是否在現場造（還是在現場裝嵌）。戶主只要看過裝設公司的完工單位，對於櫃的質素就會一目了然。

戶主可就以上幾點決定自己的要求，再加上其他需要（例如風水考慮、擺設購置等），進行公司配對。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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