Bitcoin買入攻略

加密貨幣持續受市場追捧，Bitcoin、以太幣今周齊創新高，升勢凌厲。想攻入Bitcoin應如何部署？加密貨幣概念股值得炒嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析Bitcoin攻略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code）

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：44 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：24 - 亞太股市早段市況速報

03：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路

04：00 - 恒指三連升 監管仍拖後腿

05：46 - 中美元首通話 對大市刺激不大

06：22 - 恒指支持位睇24600點

07：47 - 內房轉向樂觀 應否追入？

11：22 - 內房股 vs 水泥股 水泥股更吸引

13：05 - 海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313） 突破下降趨勢

13：22 - 中芯國際 （00981） 管理層變動 短綫料波動

18：45 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 22.4元有貨應沽？

19：48 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 現價可買入？

21：54 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 突然配股 22元持貨如何部署？

24：21 - 港股開市前市況速報

27：49 - ET個股推介 - 舜宇光學 （02382）

28：47 - 友邦 （01299） 業績未能帶動大升

31：52 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 11元有貨上望價位？

33：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 、GX中國汽車 （02845） 甚麼價位可入？

35：10 - 觀眾問股：RIVIAN（RIVN）vs Tesla（TSLA）

37：29 - 觀眾問股：想買美股ETF有何推介？

38：19 - 炒美股好過炒港股？

38：55 - 可留意美股KraneShares全球碳ETF（KRBN）？

39：44 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 可重返23.6買入價？

40：48 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18.3有貨

42：10 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.6元持貨如何部署？

43：30 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 57元買入應沽定加注？

44：34 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 甚麼價位可買入？

45：50 - MSCI剔除澳博 （00880） 、永利 （01128） 濠賭股再挫？

48：17 - MSCI中國指數新納入中煤能源 （01898） 、中國中車 （01766）

49：22 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 睇好前景？

50：45 - 觀眾問股：中升 （00881） 短綫都係差

52：08 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 17.8元買入可升到19元？

52：59 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.7元買入應離場？

54：10 - 觀眾問股：京東 （09618） 324元買入應先食糊？

55：28 - 觀眾問股：建議買Bitcoin？

57：53 - 觀眾問股：領展 （00823） 長綫可買？甚麼價位可買入？

59：12 - 恒指早段市況速覽

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