【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日造好，恒生指數企穩25300點之上。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 股價上揚支撐大市，港股氣氛回暖？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析後市走勢。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：23 - 雙十一帶動科技股反彈

02：45 - 港股成交回升 顯示氣氛回暖

04：38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股

07：39 - 恒指下望留意25000點

09：22 - 現市況宜累績科技股倉底

12：31 - 可留意敏華控股 （01999）

16：30 - 港股若不能整固回升 難以穩市

17：35 - 港股收市市況速報

17：58 - 觀眾問股：火岩 （01909） 可重上3元？

20：48 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 會繼續跌？應轉戰美股芯片股？

24：29 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 26.4元有貨應沽貨止賺？

26：30 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.2元買入可持貨？

28：02 - 觀眾問股：港鐵 （00066） vs 領展 （00823） 中長綫收集點揀？

32：16 - 港股收市市況速報

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恒指全日升79點，收報25327點；恒生科指升101點，收報6565點。大市總成交1,354億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，惟仍能保持升勢，主因大型科技股、個別內房股延續升勢。

今早高開，主要受惠「雙11」消息，京東 （09618） 雙11成交額按年升28%，刺激科技股高開；惟阿里巴巴 （09988） 表現較弱。此外，寄望大市成交能繼續回升，目標先看日均1,300億元以上，次一步看1,500億元以上。市況早前缺乏焦點，近日資金開始回流個別板塊，譬如電子煙、教育及醫藥股，亦有利市況回暖。個別消息股亦開始有表現，如小鵬汽車 （09868） 。

潛力股吼敏華 突破12.8元追入

展望後市，續等待大市突破，向下的話，重要支持看25000關；向上的話，重要阻力為25639點。部署上，可續分批收集科技股作倉底。內地年底前有望適度出招提振經濟，例如銀根或有一定放鬆，有利年底股市表現。

潛力股可吼敏華 （01999） ，截至9月底中期收入增長達5成，盈利增長亦達3成，派息亦有增長，非常不俗。該股升2.9%至12.62元，現價可考慮上車，也可待突破12.8元後追入，止蝕用11元，上望14、15元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰火岩控股、中芯、比亞迪電子、譚仔國際、港鐵、領展︰立即觀看】

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