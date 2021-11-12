【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/12 分享： 港股今日造好，恒生指數企穩25300點之上。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 股價上揚支撐大市，港股氣氛回暖？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析後市走勢。 歡迎到本節目留言區即時交流 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3105692/ ▲ 【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（歡迎到本節目留言區即時交流） *重溫《石Sir午市閒談》* *重溫《ET開市直擊》* 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：憧憬放寬內房調控（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/11 【ET講股通】梁耀康：憧憬放寬內房調控（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/10 【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：大孖沙示警（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/09 【ET講股通】孫運喜：大孖沙示警（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/08 【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/05 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 騰訊 恒生指數 指數 港股