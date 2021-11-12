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【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/12

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港股今日造好，恒生指數企穩25300點之上。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 股價上揚支撐大市，港股氣氛回暖？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析後市走勢。

歡迎到本節目留言區即時交流

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3105692/

【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（歡迎到本節目留言區即時交流）

*重溫《石Sir午市閒談》*

*重溫《ET開市直擊》*

欄名 : ET講股通

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