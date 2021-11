澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話

法國總統馬克龍就取消潛艇訂單指摘澳洲總理莫里森說謊,前澳洲總理特恩布爾亦指莫里森有瞞騙之舉。莫里森近日受訪澄清,堅稱自己擔任公職人員以來未曾說謊,反駁馬克龍及特恩布爾的指控。

【AUKUS】馬克龍批莫里森說謊 唔知潛艇訂單會取消 【下一頁】

澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升 【下一頁】

莫里森(Scott Morrison)周五(12日)出席電台節目時,因近來連串說謊指控,被主持人追問,「公職生涯有否曾經講大話」(have you ever told a lie in public life?)。莫里森回答,

「我不相信我有。」(I don’t believe I have)

前總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)亦表示,莫里森在擔任財政部長時經常欺騙自己,稱對方是有名的「大話精」。對此,莫里森反駁指一切不過是政治,總有人會攻擊自己,他在漫長公職生涯學習到政治人物要夠「厚面皮」,才不會被攻擊傷害。莫里森強調,再無與特恩布爾對話。

副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)亦為莫里森辯護,稱他受訪所言是回應馬克龍(Emmanuel Macron),並指莫里森的言論「公道」(fair)。

責任編輯:吳漢培