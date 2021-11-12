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澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話

環球社會熱點 15:41 2021/11/12

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法國總統馬克龍就取消潛艇訂單指摘澳洲總理莫里森說謊，前澳洲總理特恩布爾亦指莫里森有瞞騙之舉。莫里森近日受訪澄清，堅稱自己擔任公職人員以來未曾說謊，反駁馬克龍及特恩布爾的指控。

【AUKUS】馬克龍批莫里森說謊 唔知潛艇訂單會取消 【下一頁】

澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）周五（12日）出席電台節目時，因近來連串說謊指控，被主持人追問，「公職生涯有否曾經講大話」（have you ever told a lie in public life?）。莫里森回答，

「我不相信我有。」（I don’t believe I have）

前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）亦表示，莫里森在擔任財政部長時經常欺騙自己，稱對方是有名的「大話精」。對此，莫里森反駁指一切不過是政治，總有人會攻擊自己，他在漫長公職生涯學習到政治人物要夠「厚面皮」，才不會被攻擊傷害。莫里森強調，再無與特恩布爾對話。

副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）亦為莫里森辯護，稱他受訪所言是回應馬克龍（Emmanuel Macron），並指莫里森的言論「公道」（fair）。

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責任編輯：吳漢培

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