【異動板塊】電子煙概念股集體急漲　思摩爾急升近15%

內地電子煙概念股抽升，其中A股華寶股份(深：300741) 急漲16%。本港相關股也全面抽高，思摩爾國際(06969)升14.5%，中國波頓(03318) 升19.4%，華寶國際(00336)漲11.8%，中煙香港(06055)升5.5%。

美國FDA上月首次批准三款電子煙產品合法銷售，認為其能幫助煙民減害。此外，近日英國國家醫療服務體系(NHS)公布，醫療監管機構正與電子煙製造商合作，評估電子煙安全性和有效性，若各項安全指標達到標準，將納入醫療系統作為處方使用，以幫助煙民戒煙。若最終成事，英國將成為全球首個將電子煙納入醫療產品國家。

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