【智取英文@iM網欄】被動句 Passive Voice 懶人包

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上次與大家分享 各種tenses 的分別和用法，今次想同大家討論 Passive voice (被動句)的用法。普遍同學認識 Active voice (主動句)，即係大家所講 SVO， Subject (主語)一定是句子中的第一個字， Verb (動詞)緊貼著主語，最後， Object (副詞)通常在句子的最尾部分。相反，Passive voice的次序調轉，Object是句子的第一個字，Verb 緊貼著 Object，最後，Subject通常在句子的最尾部分。在某些情況下，Passive voice 會沒有Subject。 今天，我會向大家介紹Passive voice 的用法，以及何時應該用Passive voice。
Subject Verb Object
E.g. The school organizes the event.
這句句子是Active voice，如果將句子轉換成 Passive voice，就要將句子的次序調轉。
Object Verb Subject
The event is organized by the school.
Passive voice 可能沒有 Subject。
Object Verb
E.g. The house was built in 1990.
由此可見，句子只有 Object 和 Verb。
正如上面的例子，如果句子沒有 Subject，我們應該用Passive voice表達意思。 此外，Passive voice 相對較客觀和正式，同學撰寫文章的時候，應該多使用Passive voice。
作者簡介：
Spencer Lam 林栢勤，英文補習教師，港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
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撰文 : Spencer Lam 林栢勤
欄名 : 智取英文