【智取英文@iM網欄】被動句 Passive Voice 懶人包

上次與大家分享 各種tenses 的分別和用法,今次想同大家討論 Passive voice (被動句)的用法。普遍同學認識 Active voice (主動句),即係大家所講 SVO, Subject (主語)一定是句子中的第一個字, Verb (動詞)緊貼著主語,最後, Object (副詞)通常在句子的最尾部分。相反,Passive voice的次序調轉,Object是句子的第一個字,Verb 緊貼著 Object,最後,Subject通常在句子的最尾部分。在某些情況下,Passive voice 會沒有Subject。 今天,我會向大家介紹Passive voice 的用法,以及何時應該用Passive voice。

Passive voice 的用法

Subject Verb Object

E.g. The school organizes the event.

這句句子是Active voice,如果將句子轉換成 Passive voice,就要將句子的次序調轉。

Object Verb Subject

The event is organized by the school.

The event 變成句子中的第一個字

Organize 變成被動式 (is organized)

The school 變成句子中的最後部分

通常會在 subject 之前加 by

Passive voice 可能沒有 Subject。

Object Verb

E.g. The house was built in 1990.

由此可見,句子只有 Object 和 Verb。

何時應該用Passive voice

正如上面的例子,如果句子沒有 Subject,我們應該用Passive voice表達意思。 此外,Passive voice 相對較客觀和正式,同學撰寫文章的時候,應該多使用Passive voice。

更多智取英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!