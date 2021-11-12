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【買樓理財】80歲婆婆憂處理租務　割愛沽太古城　持貨40年升值20倍

股樓投資 16:20 2021/11/12

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太古城近期屢有長情業主沽貨，當中持貨最長達43年。美聯物業吳肇基說，太古城寧安閣中層F室，實用面積約530平方呎，兩房間隔，於10月開始放盤，原叫價1,090萬元，終以995萬元易手，實用呎價約18,774元，屬市價成交。

據悉，原業主年過80歲，多年來放租上述單位，考慮年紀大，再無力處理放租、維修等事情，故趁近日租戶遷出，沽貨套現。資料顯示，原業主於1980年10月以約46.5萬元購入上述物業，持貨41年，現帳面賺約948.5萬元，物業期內升約20倍。

此外，太古城鳳山閣亦有長情業主沽貨，單位為高層F室，實用面積582平方呎，兩房間隔，於9月開始放盤，原叫價1,230萬元，終以1,060萬元成交，實用呎價約18,213元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1978年9月以約87.5萬元購入上述物業，持貨43年，現帳面賺約972.5萬元，物業期內大升約11.1倍。

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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