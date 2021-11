【智取英文@iM網欄】Tense 時態懶人包

上次與大家分享 However, Yet 和 Nevertheless 的分別,今次想同大家討論 Tense ( 時態)的用法。常見的Tense 可以分為三大類,Present tense (現在式),Present tense (現在進行式),Past tense (過去式)。很多同學不知道他們的分別,經常混淆這四種tenses。今天,我會向大家介紹這四種tenses,指出他們的分別,以及何時才使用哪種tense。

Present tense (現在式)

Present tense 是描述一個事實,例如人的習慣或自然定律。用法非常簡單,只需要在動詞 (Verb) 後面加 s/es。

E.g. He likes running.

She likes driving.

不過,大家需要留意如果主語 (Subject) 是 I,We,You和They,無需要再動詞後面加s/es。

E.g. I go to schhool by bus.

You go to school on foot.

最後,如果動詞最後的字母是 o,sh和ch,唔需要在動詞後面加es。

E.g. He goes to school every day.

She catches the bus at 7 am.

He brushes his teeth every morning.

Present continuous tense (現在進行式)

Present continuous tense 描述現在的狀況,例如人們現在做什麼或者事物現在怎樣變化。用法非常簡單,只需要在主語 (Subject)後面加linking verb (is/am/are) 和動詞 (Verb) 後面加ing。

E.g. I am doing homework now.

He is playing mobile game now.

They are talking with each other.

Past tense (過去式)

Past tense 描述過去發生的事情,例如人們過往的習慣或者以往的定律。用法相對複雜,有些動詞需要加d/ed,有些動詞不會改變,有些動詞則會整個改變。

Eg. I liked (like) eating pasta.

I watched (watch) a movie yesterday.

I read (read) a book last week.

I bought (buy) a computer 2 days ago.

