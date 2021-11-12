【智取英文@iM網欄】奪得理想成績 雅思準備計劃表
之前與大家分享IELTS Reading ，今次我想同大家討論 IELTS 準備計劃表。如果同學想在 IELTS 奪得理想成績，同學必須要知道如何準備 IELTS ，才可以成功實現目標。
以下是一個計劃表的例子，同學不妨參考。
製作計劃表之前，同學需要建立目標，假設同學的目標是6.5分，只有一個月的時間準備。
星期一、三、五是以 Reading 和 Listening 為主。
星期二、四、六是以 Writing 和 Speaking 為主。
星期一至六的晚上都需要溫習詞語和句子。
星期日則是休息。
如果同學認為自己不需要休息，也可以在星期日溫習。
雖然操練試卷是重要，但是同學不能盲目操練，必須要明白自己的錯處，然後作出改正。例如，一份Reading exercise 中有幾題答錯，同學要知道答錯的原因，可能是理解錯誤，然後針對自己的錯誤作出改善，例如，Highlight 題目重點字眼，令自己加倍留意。
作者簡介：Spencer Lam 林栢勤，英文補習教師，港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
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撰文 : Spencer Lam 林栢勤
欄名 : 智取英文