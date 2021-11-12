【智取英文@iM網欄】奪得理想成績 雅思準備計劃表

之前與大家分享IELTS Reading ，今次我想同大家討論 IELTS 準備計劃表。如果同學想在 IELTS 奪得理想成績，同學必須要知道如何準備 IELTS ，才可以成功實現目標。

以下是一個計劃表的例子，同學不妨參考。

製作計劃表之前，同學需要建立目標，假設同學的目標是6.5分，只有一個月的時間準備。

星期一、三、五是以 Reading 和 Listening 為主。

星期二、四、六是以 Writing 和 Speaking 為主。

星期一至六的晚上都需要溫習詞語和句子。

星期日則是休息。

如果同學認為自己不需要休息，也可以在星期日溫習。

雖然操練試卷是重要，但是同學不能盲目操練，必須要明白自己的錯處，然後作出改正。例如，一份Reading exercise 中有幾題答錯，同學要知道答錯的原因，可能是理解錯誤，然後針對自己的錯誤作出改善，例如，Highlight 題目重點字眼，令自己加倍留意。

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