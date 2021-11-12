  • 24°C
香港時間 : 20211112日 (五) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告

環球社會熱點 16:21 2021/11/12

分享：

美國大型連鎖快餐店Subway被指旗下吞拿魚產品非宣傳所言「百分百純正」，年初連番推出廣告及宣傳辯護。惟美國有民眾檢驗出，Subway的吞拿魚產品缺少吞拿魚基因，本周再次提交起訴書控告Subway欺騙公眾。Subway發表聲明反駁指，訴訟毫無根據。

美國Subway明年起停售含抗生素雞肉 【下一頁】

Subway吞拿魚產品相關訴訟可追溯至今年1月，來自美國加州的Karen Dhanowa和Nilima Amin上兩次提告均被駁回，兩人本月8日向位於三藩市（San Francisco）的美國聯邦法院提交第3版起訴書。最新版本起訴書指，Subway吞拿魚產品存在欺騙性，並非如公司廣告標榜的100%吞拿魚，要求Subway作出賠償。

起訴書中提及，20個Subway吞拿魚產品檢測樣本中，19個未有驗到帶有吞拿魚基因，但全數驗出含有雞肉基因。其中11個驗出含有豬肉基因，和7個含有牛肉基因。起訴書表示，檢測證實Subway錯誤標籤旗下產品，欺騙消費者支付更高價錢。

美國人放生金魚累事 危及明尼蘇達州生態 【下一頁】

Subway公司發表聲明表示，將尋求駁回「魯莽且不當」（reckless and improper）的訴訟。Subway形容，原告提出3次毫無根據的投訴，每次更改講述的內容。公司強調，旗下產品使用的吞拿魚是高品質、野生捕獲且為「100%吞拿魚」，在世界各地受到嚴格監管。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
今日
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
今日
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機
今日
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
今日
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態
今日
【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態

你可能感興趣

【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
今日 13:27
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
今日 14:09
芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機
今日 13:48
倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機
罪案 網絡熱話 食用安全 欺詐罪 美國 豬肉 牛肉 雞肉 產品

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

燈光師親睹誤殺過程險遭槍擊 告艾力寳雲及劇組
燈光師親睹誤殺過程險遭槍擊 告艾力寳雲及劇組
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間16:00）
【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格
【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款