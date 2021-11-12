驗出Subway吞拿魚產品不夠純正 美國兩民眾提告

美國大型連鎖快餐店Subway被指旗下吞拿魚產品非宣傳所言「百分百純正」，年初連番推出廣告及宣傳辯護。惟美國有民眾檢驗出，Subway的吞拿魚產品缺少吞拿魚基因，本周再次提交起訴書控告Subway欺騙公眾。Subway發表聲明反駁指，訴訟毫無根據。

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Subway吞拿魚產品相關訴訟可追溯至今年1月，來自美國加州的Karen Dhanowa和Nilima Amin上兩次提告均被駁回，兩人本月8日向位於三藩市（San Francisco）的美國聯邦法院提交第3版起訴書。最新版本起訴書指，Subway吞拿魚產品存在欺騙性，並非如公司廣告標榜的100%吞拿魚，要求Subway作出賠償。

起訴書中提及，20個Subway吞拿魚產品檢測樣本中，19個未有驗到帶有吞拿魚基因，但全數驗出含有雞肉基因。其中11個驗出含有豬肉基因，和7個含有牛肉基因。起訴書表示，檢測證實Subway錯誤標籤旗下產品，欺騙消費者支付更高價錢。

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Subway公司發表聲明表示，將尋求駁回「魯莽且不當」（reckless and improper）的訴訟。Subway形容，原告提出3次毫無根據的投訴，每次更改講述的內容。公司強調，旗下產品使用的吞拿魚是高品質、野生捕獲且為「100%吞拿魚」，在世界各地受到嚴格監管。

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責任編輯：李俊儀