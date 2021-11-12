【電子煙】內地舉行電子煙國家標準會議　思摩爾32億成交炒升14%、霧芯早段升逾兩成

▲ 【電子煙】內地舉行電子煙國家標準會議 一眾電子煙股急升

中港電子煙股周五午後突然炒上，多家股價更創逾1個月高，思摩爾國際 （06969） 大成交急升。有內地傳媒引述消息指，內地今日舉行電子煙國家標準會議，內容涉及確立電子煙成份「白名單」，令外界憧憬電子煙可在穩定監管環境經營。思摩爾國際 （06969） 午後最多倒升逾一成半，收市升14%，報39.5元，成交急增至32億元。

據內地傳媒引述，會議提及內容包括：電子煙煙液允許使用的添加劑白名單為122種，大量水果味不能生產銷售；尼古丁最高限量每毫升20微克，霧化溫度須少於350℃；現在市面上本草煙彈可能被認定為固態電子煙。

不單中資電子煙A股、港股大升，美國上市的霧芯科技（美：RLX）在美股早段時間股價急升。截至本港時間晚上10時40分，霧芯科技最多曾升近25%，高見5.61美元。

華寶國際 （00336） 、比亞迪電子 （00285） 、中煙香港 （06055） 3家煙草概念股價齊創逾1個月高。

華寶國際盤中升逾兩成，收市升幅收窄至12%，報18.32元，成交3.4億元。

比亞迪電子升9.6%，收報30.25元，高見30.35元，成交9.6億元。

中煙香港收報18.8元，升近5.5%，即市高見19.14元，全日成交1億元。

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