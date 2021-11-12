【蘋果更新】iOS 15.2最新測試版　添加自動模糊裸露圖像功能

蘋果（Apple）早前推出iOS 15.2開發者測試版，其中包括新增兒童通訊安全功能。蘋果宣布，最新的iOS 15.2測試版本，將支援自動模糊裸露圖像，保護兒童免受色情訊息的影響。

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據悉，在最新的iOS 15.2測試版本中，家長可以開啟有關自動模糊裸露圖像功能。當兒童的手機偵測或接收到含有裸體成份圖片，圖片便會自動模糊，並彈出警告提示兒童。該功能亦會連結家庭共享功能，讓父母為受影響的兒童提供協助。

值得注意的是，此功能與蘋果在八月所推出的iOS 15.2開發者測試版不同。當兒童選擇瀏覽裸露圖片時，該功能並不包括通知家長。另據外媒《CNET》報道，該偵測功能亦不會影響設備内的端對端加密服務。

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事實上，蘋果早在今年8月公布全新兒童通訊安全功能，計劃在iOS、MacOS等系統引入CSAM工具，用作偵測疑與兒童色情有關的相片，惟新政策涉及用戶隱私，因此引發多方批評與爭議。蘋果目前亦未有透露何時正式推出有關功能。

責任編輯：何子澄