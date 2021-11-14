【科創兵團】街機融合「3R」 革新體驗拓市場　望設計遊戲優化聯網互動

隨着互聯網出現，數碼娛樂更多元化，對傳統街機市場造成不少衝擊，本港的街機行業更已逐漸沒落。然而，有本地初創3MindWave近年看好海外及中國內地的娛樂市場發展，續開發街機遊戲，期望融合創新科技如AR、VR、MR等革新，帶來新突破。

綫上及綫下娛樂趨多元化，3MindWave創辦人及營運總監黃暉（Aaron）指出，傳統街機行業在早年未有及時轉型，商業模式跟不上時代變化，故令行業萎縮。不過該公司卻在2017年起成軍，定位街機遊戲開發業務，向綫下娛樂中心提供不同遊戲軟件及硬件生產服務，有意向難度挑戰。他形容：

其實街機是很早期的電競，不過其Pay to play（入錢玩）模式過時，而且不能聯網、缺乏社交互動等，均令街機業務發展有阻滯。

因此該企進行研發時，亦有意針對遊戲體驗、街機連網功能等，配合歐美及中國內地的娛樂中心近年的轉型發展，並且在2019年加入數碼港培育公司，找來更多對接相關發展資源的機會。

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中外娛樂中心 近年升級轉型

該團隊又構思引入新遊戲技術，並配合街機硬件開發，每年約有一款遊戲大作及兩款小型作品。例如是早前的旗艦作品「全地形車」（All Terrain Vehicle，又稱迷你越野車）模擬競速遊戲ATV Slam，以及在新推出的射擊類VR遊戲等，以作為新體驗題材。

主要將模擬競速遊戲配合AI系統，針對AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）等設計遊戲，帶來與更具臨場感的遊戲體驗。有見國際市場的綜合式綫下娛樂體驗中心、街機娛樂中心，甚至酒吧也在疫情下積極轉型及擴張，陸續引入新營運模式，他認為：「團隊不再如以前般孤軍作戰，此發展趨勢亦有望帶來更多開發合作機會。」

他指出，在歐美及內地的家庭娛樂中心（Family Entertainment Center，FEC）佔地隨時逾萬平方呎，設有大型遊戲機及餐飲區，以新模式吸引用戶。其中在歐美的FEC更動輒花費超過200萬、300萬美元轉型，願意投入大筆資金搶攻市場。

除了FEC以外，他又舉例，歐美地區近年開始為酒吧引入街機並改革為「Bar-K」；內地酒吧開始設有遊戲機；日本上市遊戲連鎖店「ROUND1」亦不斷積極開拓市場，在今年進軍中國一綫城市開店，以不同方向突破營運模式。由此期望未來在2至3年內，國際遊戲市場將會有更大型的升級。

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夥內地企業 發展不同新項目

他透露，雖然去年受新冠疫情嚴重衝擊，導致其佔約9成定單的歐美市場街機出口量歸零：

在2019年成功出口400部，本來預期去年可以出口600至1,000部，怎料各地因疫情導致封關及關閉娛樂中心，令新機難以銷售到海外。

惟隨着中國內地市場的娛樂中心持續轉型升級，該初創與內地上市遊戲公司合作，均帶來不同新項目及拓展機會；加上歐美市場的定單需求在今年2月開始陸續回復，他指目前該企已達到收支平衡。

目前該初創的開發團隊來自香港，約有14人，內地則以生產硬件為主。他指：

開發街機的know-how（知識）與其他平台有分別，更需要抱有熱誠，所以早前找到相關人才好不容易。

未來更計劃在台灣開設分公司，找來更多人才協助開發。

記者：張寶燕