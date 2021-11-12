【網絡安全】Google揭黑客利用macOS零日漏洞入侵　美媒VICE：香港用戶受攻擊

▲ Google一項研究踢爆，有黑客利用蘋果macOS的零日漏洞，對用戶作出攻擊，而且有關攻擊的針對目標與行動方式，都與國家級的黑客做法相似。

蘋果（Apple）的macOS曾多次存在零日漏洞，令黑客有機可乘。近日Google一項研究就踢爆，有黑客利用蘋果macOS的零日漏洞，對用戶作出攻擊，而且有關攻擊的針對目標與行動方式，都與國家級的黑客做法相似。美媒VICE則指出，黑客針對香港用戶進行攻擊。

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據VICE報道引述指，有黑客針對香港用戶，以Watering hole的方式進行攻擊，把一些惡意程式隱藏在熱門的傳媒網站，以及支持民主派工會和政治組織的網站。當用戶瀏覽網站時，黑客就能透過macOS的零日漏洞進行攻擊並入侵，並在用戶電腦安裝後門惡意軟件。

Google拒絕透露是哪個黑客組織發動攻擊，僅表示有關組織擁有充足資源，有可能是國家級的支援。Google補充指，有關攻擊的針對目標與行動方式，都與國家級的黑客做法相似。

Vice提及，安全專家Patrick Wardle早前檢查相關惡意程式，發現當中存有簡體字，並發現控制的伺服器是在香港。Patrick估計，有關攻擊或是來自中國，又或是有人想偽裝中國黑客進行攻擊，但他稱前者機會較大。

值得一提的是，上述提到的零日漏洞，蘋果已於9月23日修復，用戶已可進行更新，減低受黑客入侵的機會。

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責任編輯：曾曉汶