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【保險】泰加保險接保監要求提供外幣交易資料　暫停外幣投資、或產生不利財務影響

股市 14:06 2021/11/12

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【保險】泰加保險接保監要求提供外幣交易資料　暫停外幣投資、或產生不利財務影響

泰加保險（控股） （06161） 發通告指，全資附屬公司泰加保險，正式接獲保監局要求提供有關其外幣交易的資料需求，已經暫時停止外幣投資。集團在公告中指，被停止的外幣投資，可能對財務表現產生不利影響，會爭取盡快恢復泰加保險的外幣投資。泰加保險午後轉跌最新報0.58元，跌近1.7%，成交近36萬元。

泰加保險接到保監局有關提供外幣交易資料的需求，以檢視公司的交易活動及策略。在檢視完成前，泰加保險需將存放在證監會持牌機構賬戶的所有外幣轉移至銀行賬戶，同時已暫停外幣投資。

集團：今年上半年外幣投資淨收益6100萬元　已成重要利潤來源

至於母企泰加保險（控股）的外幣投資則不受影響，集團強調，整體外幣投資策略及嚴格的風險控制措施十分穩健及審慎。

集團初2020年下半年及今年上半年的外幣投資收益淨額，分別1,740萬元及6,100萬元。集團指，外幣投資由2020年中起成為泰加保險最重要的利潤來源，尤其是穩健的外幣投資有利支持虧損的的士保險業務，因此任何短中長期被停止的外幣投資，都可能對集團及泰加保險的財務表現產生不利影響。

泰加保險考慮停止接受現有的士保單續保

為減輕泰加保險可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障其盈利能力，泰加保險將會認真考慮若干應急方案以提升其業務線的財務表現，包括：停止接受現有的士保險客戶的續保。此前，泰加保險已經自10月28日起停止承接新的士保單，直至另行通知。

集團指，將會與保監局保持密切工作，盡快恢復泰加保險的外幣投資。

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