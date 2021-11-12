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比亞迪1211、GX中國汽車2845點揀？

股市 14:22 2021/11/12

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美股電動車持續熱炒，想乘勢炒港股電動車有何策略？想中長綫投資，比亞迪 （01211） 、GX中國汽車 （02845） 點揀？現價位是買入時機嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code）

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04：00 - 恒指三連升　監管仍拖後腿
05：46 - 中美元首通話 對大市刺激不大
06：22 - 恒指支持位睇24600點
07：47 - 內房轉向樂觀　應否追入？
11：22 - 內房股 vs 水泥股 水泥股更吸引
13：05 - 海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313） 突破下降趨勢
13：22 - 中芯國際 （00981） 管理層變動　短綫料波動
18：45 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 22.4元有貨應沽？
19：48 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 現價可買入？
21：54 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 突然配股 22元持貨如何部署？
24：21 - 港股開市前市況速報
27：49 - ET個股推介 - 舜宇光學 （02382）
28：47 - 友邦 （01299） 業績未能帶動大升
31：52 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 11元有貨上望價位？
33：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 、GX中國汽車 （02845） 甚麼價位可入？
35：10 - 觀眾問股：RIVIAN（RIVN）vs Tesla（TSLA）
37：29 - 觀眾問股：想買美股ETF有何推介？
38：19 - 炒美股好過炒港股？
38：55 - 可留意美股KraneShares全球碳ETF（KRBN）？
39：44 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 可重返23.6買入價？
40：48 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18.3有貨
42：10 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.6元持貨如何部署？
43：30 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 57元買入應沽定加注？
44：34 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 甚麼價位可買入？
45：50 - MSCI剔除澳博 （00880） 、永利 （01128） 　濠賭股再挫？
48：17 - MSCI中國指數新納入中煤能源 （01898） 、中國中車 （01766）
49：22 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 睇好前景？
50：45 - 觀眾問股：中升 （00881） 短綫都係差
52：08 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 17.8元買入可升到19元？
52：59 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.7元買入應離場？
54：10 - 觀眾問股：京東 （09618） 324元買入應先食糊？
55：28 - 觀眾問股：建議買Bitcoin？
57：53 - 觀眾問股：領展 （00823） 長綫可買？甚麼價位可買入？
59：12 - 恒指早段市況速覽
1：01：13 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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