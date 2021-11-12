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【共同富裕】中財辦：共同富裕不是「逼捐」、殺富濟貧（附短片）

宏觀解讀 18:18 2021/11/12

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【共同富裕】中財辦：共同富裕不是「逼捐」、殺富濟貧

中共十九屆六中全會完成並舉行發布會，對於中央今年多次重提「共同富裕」，中央財經委員會辦公室（中財辦）副主任韓文秀表示，共同富裕是企業「辦好自己的事」，共同富裕理念下，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力情況下積極參與公益慈善，絕不是「殺富濟貧」、「逼捐」。

韓文秀稱，企業家最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，辦好自己的企業，形容創造財富是企業在社會的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

自國家強調共同富裕理念後，近年高速發展的互聯網企業被視為首要作出貢獻的對象，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊宣布規模達1000億元人民幣的共同富裕策略。

阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕，可見【下一頁】

騰訊投500億元啟動共同富裕計劃，年初至今累公布1000億大計，可見【下一頁】

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韓文秀重申，企業和企業家慈善行為可做到「第三次分配」，但目前首要做到的是繼續發展經濟，解決中國人均GDP逾1萬美元，但未及高收入國家水平，僅解決「分配問題」，將現有產值平均分配，不會達到「共同富裕」。

韓文秀稱，中國依然是世界最大的發展中國家，未來仍須靠人民艱苦奮鬥來實現共同富裕，過程沒有捷徑，不是變戲法。

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經濟 共同富裕 騰訊 阿里巴巴 中國共產黨 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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