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【英國經濟】企業招聘難？　2021年大學畢業生薪酬提高至31.8萬

商業 15:30 2021/11/12

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有研究指，英國公司為了增加競爭力，提高了畢業生的薪酬。

英國公司為了增加競爭力，提高了求職者的薪酬。根據Institute of Student Employers（ISE）最新研究顯示，2021年大學畢業生薪酬提高至 3.05萬英鎊（約31.8萬港元），增加了833英鎊（約8,700港元），中學畢業生的薪酬則提高了1,039英鎊（約1.08萬港元）。  

ISE由1999年開始，收集市場上的招聘數據。其行政總裁Stephen Isherwood稱：「僱主現在艱難招聘人才的市場中，尋找提高競爭力的方法。」皆因177名招聘年輕人的大型企業表示，就業市場仍未恢復至疫情前的水平。

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Isherwood指出，在2008年金融危機後，畢業生薪酬停止增加了幾年。並稱，提高薪酬意味企業成本也在上升，強調此現象反映：「企業需要投資更多來招聘畢業生。」

他補充，薪酬能否持續提高，市場力量是決定的關鍵。因為經濟持續快速復甦，才會需要更多年輕的勞動力。僱主才需要投入更多資金，招聘他們所需的人才。

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至於目前最受歡迎的職位，研究顯示，分別為零售和旅遊業，每個職位空缺收到182份申請。不過在疫情後，健康和製藥行業的工作競爭也轉趨激烈，每個工作也有155人申請。

此外，調查顯示，近年每個職位的申請人數，也創下有史以來的新高。每個大學畢業生的職位空缺中，申請數目平均有91份，較去年增加17%。

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然而，疫情令2021年和2020年的大學畢業生出現競爭。Chaeyld Casimir-Thomas在去年以一級榮譽法律學位畢業。雖然她目前在一間招聘機構工作，但仍努力找法律相關的工作。並稱：「我在過去兩個月中，申請了約100份與法律專業有關或無關工作。」這也不是她預期的畢業生活。不過，雖然她認為很難進入法律行業，但考慮她的個人履歷，仍然對未來充滿希望。

展望未來，僱主們曾預測，所有不同行業的增長，將持續到2022年。更預計，明年的大學畢業生工作和實習機會，將遠超疫情前的水平。

責任編輯：馬意文

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