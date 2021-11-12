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【電動車】小鵬汽車廣州車展發布第4款車型　「小鵬P9」料19日亮相

16:35 2021/11/12

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【電動車】小鵬汽車廣州車展發布第4款車型　「小鵬P9」料19日亮相

小鵬汽車 （09868） 預告，旗下第四款車型將於2021廣州車展旗艦亮相。綜合近期市場消息，小鵬新車以中大型SUV定位，預料名為「小鵬P9」。廣州車展將於本月19日舉行，公司將於當日舉行新聞發布會。

小鵬汽車股價今日造好，午後大升逾一成，收市報194.6元，成交額4.7億元。另外，理想汽車 （02015） 現升2.5%，收報120.7元。

另外，小鵬汽車今公布訂餐專利。內地傳媒報道，據天眼查APP顯示，11月12日，廣州小鵬汽車科技公布「訂餐處理方法及裝置」專利。

專利摘要顯示，該方法包括：向用戶顯示供選擇的訂餐計劃信息，獲取用戶從中選擇的配送到車選項、預約時間、送餐數量及餐食內容，並生成預約訂餐訂單。用戶可通過該方案提前預約訂餐，預約時間不局限飯點前且能配送到車，無需與配送員面對面接觸，豐富用戶的配送需求，改善用戶體驗。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》與你談股論市： 【按此】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示

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港股 小鵬汽車－W（09868） 電動車

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