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【電動車】小鵬汽車將於廣州車展發布新車　小鵬P9料本月19日亮相

股市 14:28 2021/11/12

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小鵬汽車 （09868） 旗下第四款車型將於2021廣州車展旗艦亮相。該車定位中大型SUV，預料定名小鵬P9。廣州車展將於本月19日舉行，公司將於當日舉行新聞發布會。

小鵬汽車股價今日造好，午後續升一成，最新報193.3元，成交額2.7億元。另外，理想汽車 （02015） 現升2.5%，最新報120.8元。

另外，小鵬汽車今公布訂餐專利。內地傳媒報道，據天眼查APP顯示，11月12日，廣州小鵬汽車科技公布「訂餐處理方法及裝置」專利。

專利摘要顯示，該方法包括：向用戶顯示供選擇的訂餐計劃信息，獲取用戶從中選擇的配送到車選項、預約時間、送餐數量及餐食內容，並生成預約訂餐訂單。用戶可通過該方案提前預約訂餐，預約時間不局限飯點前且能配送到車，無需與配送員面對面接觸，豐富用戶的配送需求，改善用戶體驗。

 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》與你談股論市： 【按此】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示

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港股 小鵬汽車－W（09868） 電動車

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