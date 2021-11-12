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【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊

環球社會熱點 13:27 2021/11/12

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新冠肺炎疫情在美國大流行後，亞裔歧視事件屢次在當地發生。代表美國取得2020東京奧運體操全能女牌的苗裔選手素妮沙.李近日受訪透露，奪金後曾經被人用歧視言論，更慘遭胡椒噴霧攻擊。

【東京奧運】苗裔女將全能奪冠 美國體操首金 【下一頁】

美國體操代表隊在2020東京奧運表現欠佳，年僅18歲的素妮沙.李（Sunisa Lee）是少數能夠奪金選手。然而，為美國取得大賽殊榮後，素妮沙.李卻仍然遭受種族歧視。素妮沙.李早前受訪時透露，上月曾在洛杉磯被他人歧視及攻擊。

素妮沙.李表示，當晚與一群亞裔女性友人外出後在街頭等車，突然一輛汽車駛過，並向著她們大叫亞裔歧視字眼，並聲稱要她們「回到自己國家」。車上其中一名乘客取出胡椒噴霧，並攻擊素妮沙.李，隨後絕塵而去。

    點擊圖片放大
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【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責 【下一頁】

素妮沙.李指當時並無挑釁對方，只是對無故被歧視及攻擊感到非常憤怒，但又無能為力，更不想陷入更多麻煩，結果只能忍受。

美國針對亞裔的歧視事件愈發頻繁，有組織統計顯示，單是2021上半年，亞裔歧視事件最少超過4,500宗。自去年疫情大流行後，截至今年6月或，美國亞裔歧視事件更是超過9,000宗。

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責任編輯：吳漢培

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