芬蘭擬立法允民眾查閱同事薪酬 工會及僱主齊反對

男女同工不同酬問題是不少國家的熱門議題，芬蘭政府為消除性別薪酬差異，計劃制定一項新法律，開放讓民眾懷疑受到薪酬歧視時，可查閱同事工資，希望藉此縮窄性別工資差距，但法案同時受到工會及僱主組織批評。

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芬蘭政府打算立法增加薪酬透明度，以改善職場性別不平等。當地政府建議，當民眾懷疑受到薪酬歧視時，可開放查閱同事之間工資，但措施同時引來工會及僱主反對。工會組織認為，薪酬應更加公開透明；當地最大的僱主組織Confederation of Finnish Industries （EK）指，措施會增加員工衝突。

EK於去年11月離開議會的國會薪酬透明工作小組，抗議當局修例過於倉促。EK的高級顧問萊帕寧（Katja Leppanen）指出，組織希望就薪酬差距進行更多研究，建議提供有關薪酬的信息需為自願性。

萊帕寧亦認為，強制公開個人薪酬信息，會影響工作環境氛圍。

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由芬蘭總理馬林（Sanna Marin）領導的5黨聯合政府，正合力推動立法，縮窄工資差距。

平等部長布洛姆奎斯特（Thomas Blomqvist）指，新法的目標是消除不合理的薪酬差距，而措施將可解決性別對待差距問題。布洛姆奎斯特稱，預料法案將在2023年4月大選前，在議會獲得通過。

根據經合組織（OECD） 數據，芬蘭女性薪酬於去年較男性低17.2%，芬蘭在全球薪酬平等排名當中排第37位，遠落後其他北歐國家，包括第8位的挪威、第9位的丹麥及第12位的瑞典。

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責任編輯：郭麗明