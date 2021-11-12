倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機

倫敦在新冠肺炎期間題暫停通宵服務，當局擬本月底逐步重啟。倫敦地鐵司機工會表示，將發起連場罷工，要求當局改善夜更工作待遇及環境。另外，Uber公司早前宣布倫敦費用提價1成，以吸引更多司機加入。

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英國鐵路、海運及運輸工會（RMT）表示，成員將舉行一系列的罷工。倫敦中央線（Central）、銀禧綫（Jubilee）、北線（Northern）、皮卡迪利線（Piccadilly）及維多利亞線（Victoria），將在11月26日和12月8日舉行為期24小時罷工，而中央線及維多利亞線的司機更會在期間停止工作。

RMT秘書長林奇（Mick Lynch）解釋，倫敦地鐵管理層數月前裁員時，工會已經警告削減200個通宵地鐵司機將有嚴重後果。林奇強調，RMT支持重啟通宵服務，但疫情前通宵服務已屢次出現暴力、反社會行為事件，加上倫敦地鐵現時人手十分不足，車站經常無人當值，出現明顯安全漏洞，增加通宵工作會進一步破壞司機生活與工作間的平衡，因此決定發動罷工。不過，林奇稱工會繼續接受談判。

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倫敦地鐵客戶運營總監登特（Nick Dent）表示，對RMT採取不必要的行動威脅感到失望。登特指更表的變動為地鐵司機帶來更多靈活性及穩定性，廣受其他工會歡迎。地鐵當局數月來一直保持與RMT會面，希望解決問題，強調願意繼續討論。

在地鐵司機擬舉行罷工之際，Uber公司宣布倫敦的收費將提升1成，及在高峰時段前往的機場行程加價25%，吸引更多司機加入。Uber發言人表示，希望吸引更多司機加入滿足不斷增長的需求，民眾使用Uber預定倫敦附近地區的旅行，小幅度加價有助縮短等候時間。

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責任編輯：李俊儀