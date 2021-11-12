【RIVN】Rivian上市次日市值破千億美元、盤前再升1%　馬斯克：Rivian須克服兩大難關

▲ 【RIVN】Rivian上市次日市值破千億美元 馬斯克：Rivian須克服兩大難關

電動車初創Rivian（美：RIVN）周三登陸美股，繼首大升近3成後，Rivian周四股價再升逾兩成，市值已逾1000億美元，超越通用汽車（美：GE）、福特（美：F）兩大老牌美國車廠。Tesla（美：TLSA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台回應網民帖文時稱，Rivian真正考驗是達到高產量、收支平衡的現金流，並稱希望Rivian能做得到。

馬斯克在帖文稱，有數以百計的初創企業製造電動車、傳統汽車，但稱：

近100年間，Tesla是唯一一家美國車廠能達到高產能和正現金流的車廠（Tesla is only American carmaker to reach high volume production & positive cash flow in past 100 years.）

Rivian 周五盤前再升逾1%，暫報124.68美元。

圖看Rivian三款電動車型

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*勁敵大比拼 Rivian（RIVN）vs Tesla（TSLA）買邊隻？*【按此速睇】

Rivian目前尚在量產前階段，不過公司研發的電動商用車EDV已獲得亞馬遜（Amazon，美：AMZN）10萬輛訂單，而亞馬遜也是公司主要股東之一，持有約兩成股權。

Rivian周四美股正股時段，收報122.99美元，盤後微跌不足0.2%。

Rivian股價成功，連同中資電動車初企股價大好，理想汽車 （02015） 全日股價升2.6%，小鵬汽車 （09868） 大升11%，蔚來（美：NIO）周四美股升7%。

小鵬汽車將於廣州車展發布新車 小鵬P9料本月19日亮相，可見【下一頁】

*同場加映：Tesla專家黃耀宗教你美股佈局：【按此－附Time code】*

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