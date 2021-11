【RIVN】Rivian上市次日市值破千億美元、小鵬跟升一成　馬斯克：Rivian須克服兩大難關

電動車初創Rivian(美:RIVN)周三登陸美股,繼首大升近3成後,Rivian周四股價再升逾兩成,市值已逾1000億美元,超越通用汽車(美:GE)、福特(美:F)兩大老牌美國車廠。Tesla(美:TLSA)創辦人馬斯克(Elon Musk)在社交平台回應網民帖文時稱,Rivian真正考驗是達到高產量、收支平衡的現金流,並稱希望Rivian能做得到。

馬斯克在帖文稱,有數以百計的初創企業製造電動車、傳統汽車,但稱:

近100年間,Tesla是唯一一家美國車廠能達到高產能和正現金流的車廠(Tesla is only American carmaker to reach high volume production & positive cash flow in past 100 years.)