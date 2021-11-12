【業績｜敏華控股】主席黃敏利：產品一年加價4次從未見過　近期供應鏈情況有好轉、敏華控股中期純利增32%至9.88億（第二版）

▲ 敏華控股中期純利增32%至9.88億 派發中期息13港仙

家具生產製造商敏華控股創始人、董事局主席兼CEO黃敏利指，新一財年敏華控股產品的加價幅度，仍然追不上成本上漲，雖然近期如鋼、媒等大宗商品價格已經有所回落，但仍然難判斷之後的走勢，敏華控股只能即時做出策略調整，但降價時機或較大宗商品價格走勢有些延遲。

隨著環球經濟復甦，供應鏈面臨挑戰，多類大宗商品及能源價格年內漲幅驚人。黃敏利在業績會議上回憶，即使在2008年至2009年期間，敏華控股的產品亦只是在一年內加價兩次，未有今年那麼誇張。他指：

我在家具行業做了30年，歷史上從未試過一年內（產品）漲4次價，是破紀錄的，但漲價了20%還是追不上（成本上漲）。未來希望能夠在費用上作出更好的控制。

敏華控股半年純利增31.9% 達9.88億

敏華控股 （01999） 公布中期業績，截至9月30日止六個月的股東應佔溢利達9.88億元，按年增長31.9%。敏華控股期內收益及其他收入為103.58億元，對比去年同期的68.69億元大增50.8%，派發中期股息每股13港仙。

敏華控股今日收報12.62元，升2.9%，錄得成交3.08億。

中國市場明年開店速度不會放緩 上半年收入增52.6%

黃敏利表示，因疫情緣故，內地大部分家具城都有空位，因此明年的開店速度會接近今年的開店速度，但不代表會放緩，而今年的開店速度目前亦接近預期，但不會有前年的增速。

中國市場方面，敏華控股目前中國區品牌銷售業務佔比已經超過60%，因歐美市場受疫情衝擊較大，因此集團期內大力發展中國市場業務，拓展門店佔據有利消費流量入口，期內專賣店店鋪數目淨增長1247間。中國市場主營業務在上半財年錄得收入約64億元，按年增52.6%。

中國市場分三層 樓價1萬以下的城市是銷售重點

黃敏利分析，目前中國的家具消費市場分為三大塊，主要以樓價區分，分別為樓價在每平方米1萬元以下、每平方米1萬元至3萬元，以及每平方米3萬元以上。目前1萬元以下的城市，家居面積相對較大，因此更偏好價格低、同時體積更大的沙發，這一類擁有龐大的消費人群，是集團銷售的重中之重。

至於功能沙發產品，黃敏利認為，目前中國消費者仍處在教育和引導階段，敏華控股至少還需要5年的時間引導消費者需求，因此未來不論傳統媒體還是自媒體，都會投入更多以引導消費。

不派特別息 保留現金擴建新廠、尋找海外機會

黃敏利又指，公司目前有足夠的現金，但不會選擇派發特別息，而是將資金用於應付集團擴張，包括在中國建立新廠房和產線，在海外尋求更多機會，而資產負債率會繼續保持在20%至30%的水平。

公司表示，後疫情時代，海外消費者對家居產品的需求大幅增長，再加上美國的經濟支持政策和房地產的景氣度提升，期內訂單大幅增長，但因原材料大幅上漲及海運費攀升，對公司出口利潤率造成較大衝擊。北美市場的主營銷售收入達25.62億元，按年增長60.5%。

公司表示，隨著產品在中國市佔率提升及銷售額增長，未來將積極增加產線、擴建工廠，提升產能，同時加強成本管控，進一步降低成本。

（第二版更新管理層分析回應）

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記者：梁安琪