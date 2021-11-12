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【業績】敏華控股中期純利增32%至9.88億　派發中期息13港仙

股市 12:35 2021/11/12

分享：

敏華控股創始人、董事會主席見CEO黃敏利

敏華控股 （01999） 公布中期業績，截至9月30日止六個月的股東應佔溢利達9.88億元，按年增長31.9%。敏華控股期內收益及其他收入為103.58億元，對比去年同期的68.69億元大增50.8%，派發中期股息每股13港仙。

敏華控股今日股價走勢向上，中午收報12.7元，升3.6%。

中國市場方面，敏華控股目前中國區品牌銷售業務佔比已經超過60%，因歐美市場受疫情衝擊較大，因此集團期內大力發展中國市場業務，拓展門店佔據有利消費流量入口，期內專賣店店鋪數目淨增長1247間。中國市場主營業務在上半財年錄得收入約64億元，按年增52.6%。

公司表示，後疫情時代，海外消費者對家居產品的需求大幅增長，再加上美國的經濟支持政策和房地產的景氣度提升，期內訂單大幅增長，但因原材料大幅上漲及海運費攀升，對公司出口利潤率造成較大衝擊。北美市場的主營銷售收入達25.62億元，按年增長60.5%。

公司表示，隨著產品在中國市佔率提升及銷售額增長，未來將積極增加產線、擴建工廠，提升產能，同時加強成本管控，進一步降低成本。

相關文章：【大行報告】大和降敏華調級至「跑輸大市」目標價降至10元　稱市場低估原材料及運費壓力

【業績│出口股】敏華主席：出口訂單仍多 未來主要集中內銷市場、全年派息增逾3成　績後股價升7.1%（第二版）

記者：梁安琪

港股 敏華控股（01999） 中國市場 北美市場 產品 家居 銷售 業績公布

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