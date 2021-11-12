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【中芯981】中芯國際夥國家隊合資臨港自貿區建廠、註冊資本429億　主攻28納米制程芯片

股市 12:33 2021/11/12

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【中芯981】中芯國際夥國家隊合資429億港元臨港自由貿易區建廠　主攻28納米制程芯片

中芯國際 （00981） 9月宣布，與上海自貿試驗區臨港新片區達成建廠框架協議，中芯國際最新披露，與公司股東之一「國家集成電路基金II」、上海集成電路基金II旗下「海臨微」合資成立臨港合資公司，註冊資本55億美元（約429億港元），而項目總投資額為88.66億美元（691.5億港元）。

中芯、國家集成電路基金II和海臨微各自同意出資36.55億美元、9.22億美元和9.23億美 元，分別佔臨港合資公司註冊資本66.45% 、16.77%和16.78%。

國家集成電路基金II單一最大股東是中國財政部，持有約11%權益，其他股東包括國開金融、成都天府國集投資、中國煙草總公司等。

中芯9月宣布夥滬政府臨港自貿區建廠　聚焦28納米以上技術，可見【下一頁】

中芯國際重申，新合資公司將會處理28nm及以上的製造技術，認為建廠可滿足不斷增長的市場和客戶需求並有助於公司擴大生產規模，降低生產成本，提升晶圓代工服務，從而推動本公司的可持續發展。

臨港合資公司的業務範圍包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品。

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港股 中芯國際（00981）

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