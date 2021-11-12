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【石Sir午市閒談】今日推介農夫山泉｜信義玻璃、港華燃氣、石藥、工行、心動最新部署

股市 13:00 2021/11/12

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恒生指數中午收報25302點，升54點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介農夫山泉 （09633） ，另亦會分析信義玻璃 （00868） 、港華燃氣 （01083） 、石藥 （01093） 、工行 （01398） 、心動 （02400） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》按此→內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code）*

港股 農夫山泉（09633） 信義玻璃（00868） 港華燃氣（01083） 石藥集團（01093） 工商銀行（01398） 心動公司（02400） 石鏡泉

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