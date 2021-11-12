  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (五) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT商機】Discord擬進軍NFT領域　惹用戶強烈反對

科技 13:28 2021/11/12

分享：

Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。但在NFT領域中，卻代表是 「可能有新事物」（Probably something），疑似暗示Discord 將計劃拓展加密貨幣領域。

聊天平台Discord一直以高品質的語音和視訊功能及私隱性，吸引了不少年輕人和遊戲玩家使用。但日前傳出，Discord有意拓展NFT與加密貨幣領域的計劃，引起大部分用戶不滿和強烈反對。Discord官方隨即回應指，將暫緩相關計畫。

【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合

【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）

Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。但在NFT領域中，卻代表是 「可能有新事物」（Probably something），疑似暗示Discord 將計劃拓展加密貨幣領域。

Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。（Jason Citron Twitter圖片）

消息傳出後，立刻引起許多用戶在評論區哀號，並表示若情況屬實將會拒絕再使用。在網民在群情洶湧的反對聲音下，Discord官方馬上作出回應，強調「暫無意發展開拓此計劃」，目前會專注處理保護用戶免受垃圾郵件、詐騙和欺詐的問題騷擾。

【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？

責任編輯：黃顯晴

相關文章

【Twitter新功能】Twitter Spaces推錄音功能　 可讓用戶在推文分享
2021/10/30
【Twitter新功能】Twitter Spaces推錄音功能　 可讓用戶在推文分享
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
2021/10/29
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
2021/10/29
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
2021/10/27
【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
【社交平台】澳洲擬推新法嚴管社交媒體　16歲以下使用需獲家長同意
2021/10/26
【社交平台】澳洲擬推新法嚴管社交媒體　16歲以下使用需獲家長同意

你可能感興趣

【Twitter新功能】Twitter Spaces推錄音功能　 可讓用戶在推文分享
17:00 2021/10/30
【Twitter新功能】Twitter Spaces推錄音功能　 可讓用戶在推文分享
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
08:38 2021/10/29
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
12:59 2021/10/29
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
社交平台 手機Apps Twitter 遊戲 NFT

下一篇文章

【蘋果動向】蘋果強化健康領域戰力　相關職位空缺大增220%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合
【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合
【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃
【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）
【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）
【蘋果爭議】蘋果上訴失敗　App Store需開放第三方支付
【蘋果爭議】蘋果上訴失敗　App Store需開放第三方支付
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款