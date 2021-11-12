【NFT商機】Discord擬進軍NFT領域　惹用戶強烈反對

▲ Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。但在NFT領域中，卻代表是 「可能有新事物」（Probably something），疑似暗示Discord 將計劃拓展加密貨幣領域。

聊天平台Discord一直以高品質的語音和視訊功能及私隱性，吸引了不少年輕人和遊戲玩家使用。但日前傳出，Discord有意拓展NFT與加密貨幣領域的計劃，引起大部分用戶不滿和強烈反對。Discord官方隨即回應指，將暫緩相關計畫。

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Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。但在NFT領域中，卻代表是 「可能有新事物」（Probably something），疑似暗示Discord 將計劃拓展加密貨幣領域。

▲ Discord行政總裁Jason Citron日前在Twitter上，發布一張Discord和兩個加密貨幣錢包應用程式MetaMask及WalletConnect的合成圖片，並表示「可能沒什麼」（Probably nothing）。（Jason Citron Twitter圖片）

消息傳出後，立刻引起許多用戶在評論區哀號，並表示若情況屬實將會拒絕再使用。在網民在群情洶湧的反對聲音下，Discord官方馬上作出回應，強調「暫無意發展開拓此計劃」，目前會專注處理保護用戶免受垃圾郵件、詐騙和欺詐的問題騷擾。

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責任編輯：黃顯晴