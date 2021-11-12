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【麥當勞】MIRROR限量版閃卡下週登場　麥當勞App買麥炸雞隨機送（多圖）

商業 12:34 2021/11/12

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MIRROR三週年，麥當勞一連數星期送出他們的閃卡。

MIRROR三週年，麥當勞一連數星期送出他們的閃卡。而下週11月15日起，麥當勞App用戶繼續憑不同指定電子優惠券以優惠價購買麥炸雞，並獲得隨機派發的五款鏡仔卡外。麥當勞還公布新消息。

全套鏡仔卡連續四星期分階段推出，最後一星期將有Edan、AK和Lokman個人卡登場。並有一款MIRROR全員團體卡及一款極罕限量版閃卡。

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【Instagram】Instagram全新「Take a Break」功能今起測試　用戶可選每10、20或30分鐘提醒一次

麥當勞App在下星期，仍然會推出多款優惠券。包括「$32 歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞（2件）配飲品」、「$35 歎爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」等。更有「購買指定超值套餐加$8升級至大薯條及大大杯系列飲品連「鏡仔卡」（送完即止）」優惠券。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

另外，若想增加抽中限量版閃卡的機會，可使用「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」。除了有麥炸雞、其他麥當勞經典漢堡飽，如巨無霸和雙層芝士孖堡，更可獲隨機派發鏡仔卡兩張。

【聖誕節】新城市廣場斥1000萬舉行嘉年華　人氣本地品牌坐陣　目標聖誕檔期人流升20%

責任編輯：馬意文

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