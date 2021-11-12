【蘋果動向】蘋果強化健康領域戰力　相關職位空缺大增220%

▲ 外媒MacRumors報道指，近日更有多項證據顯示，蘋果正擴大其健康領域的佈局。

蘋果（Apple）近年積極研發健康科技技術，如在智能手錶Apple Watch中採用的感測器，以及研發心理健康等功能。外媒MacRumors報道指，近日更有多項證據顯示，蘋果正擴大其健康領域的佈局，不但積極聘請相關人才，更挖角知名跨國製藥公司強生（Johnson & Johnson）的行政總裁，加入蘋果董事會。

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MacRumors報道提到，根據招聘網站Linkedin的數據顯示，在過去一年中，蘋果於健康相關領域的公開招聘職位，大幅增加了220%或以上，其中大部分都是過去幾個月中增加的。據悉，蘋果以健康為重點的招聘，是其過去一年中增長最快，緊隨其後的是銷售和IT專家，如雲計算和安全領域。

除此之外，蘋果在本周初宣布，強生行政總裁Alex Gorsky即將在明年1月起加入蘋果董事會，成爲蘋果董事會的第九名成員。雖然蘋果目前並沒有明確地說明Alex Gorsky會在該公司當中擔哪種角色，但預計他將擔任蘋果的健康技術顧問。

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責任編輯：曾曉汶