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【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量

環球社會熱點 11:35 2021/11/12

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美國早前批准5至11歲兒童接種新冠肺炎疫苗，各地陸續開始接種。弗吉尼亞州衛生部表示，州內一間藥房錯為兒童接種成年人版本輝瑞疫苗，導致112名兒童可能疫苗接種過量，已要求藥房暫停接種。

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針 【下一頁】

距離首都華盛頓僅36英里的弗吉尼亞州小鎮Aldie中，一間藥房被指在為兒童接種疫苗時出錯，誤為兒童打成人版本的疫苗，導致上周接種的112名兒童雖然接種劑量正確，即10微克，仍然可能有過量問題。

弗州勞登縣（Loudoun）衛生總監古德弗蘭德（David Goodfriend）周三（10日）已發信通知有關家長，藥房在接種時出現的錯誤。信中古德弗蘭德建議家長，應聯絡兒科醫生咨詢，再作次劑疫苗決定。信中亦建議，有關家長可選擇21日後讓子女重新接種適當疫苗當首劑，或照常接種正常劑量當次劑完成接種。

【新冠疫苗】美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招 【下一頁】

古德弗蘭德周四（11日）受訪表示，目前未接獲任何兒童接種過多疫苗後出現不適的報告。弗州及聯邦政府回收涉事藥房所有疫苗，並下令藥房周五（12日）暫停接種。

按照建議，5至11歲兒童的單劑疫苗劑量是12歲或以上人士劑量3分1，次劑可在打首劑疫苗21日後接種，疫苗配方亦略有不同。輝瑞為減少兒童錯誤接種成人疫苗，童用疫苗用上橙色瓶蓋，成人接種的輝瑞疫苗則是紫色瓶蓋。

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責任編輯：吳漢培

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