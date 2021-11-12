【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態

德國新冠肺炎疫情一度放緩，惟近日確診人數再次回升。有望成為下任德國總理的肖爾茨呼籲，採取新措施抑制疫情傳播，月底取消目前實行的緊急狀態。肖爾茨表示，歡迎德國州分效仿奧地利防疫措施，限定已完成新冠疫苗接種人士及新冠康復者才能進入餐廳等場所。

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德國原定11月5日逐步取消國家緊急狀態，但自本周初以來，當地7日平均每日新增感染率創新高，周五（12日）更首次錄逾5萬宗確診。肖爾茨（Olaf Scholz）周四（11日）在國會辯論中承認，新冠病毒仍威脅德國民眾安全。惟肖爾茨呼籲國會議員，支持一系列新措施抑制疫情傳播取代現時的緊急狀態。

肖爾茨所屬的社民黨（SPD）正在和德國綠黨及自由民主黨（FDP）商議，合組新政府內閣。據悉，SPD支持恢復全民免費快速檢測、強制檢測醫護人員、加大疫苗接種中心財政資助及保持強制性佩戴口罩。

肖爾茨表示，歡迎部分德國州分參照奧地利，引入疫情限制要求，僅允許疫苗接種者和新冠康復人士進入酒吧、俱樂部及餐廳。但肖爾茨並未表態，是否支持措施在德國全國範圍實施。

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德國現時66%人口已完成疫苗接種，接種率在西歐區排倒數第三，惟肖爾茨周四指仍未有足夠公民接種疫苗。德國東部和南部未接種疫苗人數最多州份，亦是近日錄得全國最高感染率地區，其中南部薩克森州（Saxony）接種率為57.2%，過去7日內每10萬人中就有522人受感染。

前執政黨基民盟（CDU）國會議員多布林特（Alexander Dobrindt）批評，在住院率上升及未有提供足夠替代方案情況下，結束緊急狀態會為德國帶來混亂。SPD議會小組代表Dirk Wiese表示，議會未來需再次討論及決定疫情限制措施。

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責任編輯：李俊儀