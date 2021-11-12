  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (五) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英女王住院後首次公開露面 將出席國殤紀念日儀式

環球經濟金融 11:43 2021/11/12

分享：

英女王伊利沙伯二世於上月突然入院留宿一宵，其後便一直休養，取消所有公開活動。英國白金漢宮周四（12日）表示，英女王將於周日（14日）出席國殤紀念日儀式，亦是英女王自上月入院以來，首次公開露面。

前私廚爆英女王飲食禁忌 食香蕉點解用刀叉？ 【下一頁】

白金漢宮周四發表聲明，確認95歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將參加在和平紀念碑（Cenotaph）舉行的國殤紀念日（Remembrance Sunday）儀式，並如往年一樣，從政府辦公室陽台上露面及觀看儀式。

聲明續指，英女王決定接受醫療建議，將不出席下周二（16日）的另一場活動。本周日的國殤紀念日儀式，亦是英女王自上月20日住院、並聽從醫護意見休息以來，首次親自出席公開活動。白金漢宮人員表示，英女王堅持出席周日的活動。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁 【下一頁】

英女王於上月突然留院一日，外界關注她的健康情況。英女王其後甚至取消所有公開活動，包括僅以影片在聯合國氣候變化大會（COP26） 露面。王儲查理斯王子（Prince Charles）周四曾公開表示，母親英女王情況「很好」（alright）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
今日
白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
今日
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人
2021/11/11
英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人
葡萄牙禁僱主收工後搵員工 子女8歲前父母可在家工作
今日
葡萄牙禁僱主收工後搵員工 子女8歲前父母可在家工作
馬來西亞最遲明年元旦前開關 允國際旅客入境
2021/11/11
馬來西亞最遲明年元旦前開關 允國際旅客入境

你可能感興趣

白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
今日 10:45
白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
今日 08:35
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人
19:56 2021/11/11
英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人
皇室 網絡熱話 英女皇 查理斯 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間12:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間11:00）
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格
【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款