英女王住院後首次公開露面 將出席國殤紀念日儀式

英女王伊利沙伯二世於上月突然入院留宿一宵，其後便一直休養，取消所有公開活動。英國白金漢宮周四（12日）表示，英女王將於周日（14日）出席國殤紀念日儀式，亦是英女王自上月入院以來，首次公開露面。

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白金漢宮周四發表聲明，確認95歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將參加在和平紀念碑（Cenotaph）舉行的國殤紀念日（Remembrance Sunday）儀式，並如往年一樣，從政府辦公室陽台上露面及觀看儀式。

聲明續指，英女王決定接受醫療建議，將不出席下周二（16日）的另一場活動。本周日的國殤紀念日儀式，亦是英女王自上月20日住院、並聽從醫護意見休息以來，首次親自出席公開活動。白金漢宮人員表示，英女王堅持出席周日的活動。

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英女王於上月突然留院一日，外界關注她的健康情況。英女王其後甚至取消所有公開活動，包括僅以影片在聯合國氣候變化大會（COP26） 露面。王儲查理斯王子（Prince Charles）周四曾公開表示，母親英女王情況「很好」（alright）。

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責任編輯：郭麗明