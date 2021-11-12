【雙11】富達：直播仍是電商銷售的主要推動力　供應鏈、限電因素未釀嚴重影響

▲ 富達：直播仍是電商銷售的主要推動力 供應鏈、限電因素未釀嚴重影響

內地電商促銷季「雙11」已經結束，富達國際股票基金經理Hyomi Jie表示，直播仍是銷售量的主要推動力，並正從傳統的電子商務領域分一杯羹。如排名前兩位的直播主李佳琦和薇婭在首12小時內創造了200億元人民幣的銷售額。

「雙11」直播帶貨收入有幾高？李佳琦直播半日賣貨逾100億元【下一頁】

除平台直播帶貨外，Hyomi Jie又表示，中國內地本土品牌在許多種類的佔比，正逐年增加。例如，在運動服飾方面，本土品牌的設計因為更能掌握消費者的品味及風格而佔上風。在食品飲料方面，本土品牌則受惠於成功推出新產品。

股票基金經理Dale Nicholls表示，「雙11」活動本身雖然對近期相關股價變動的影響有限，但從今年的情況可以看出，消費市場仍然充滿生機。另外，受限電對供應鏈、以及能源價格上漲等影響，出貨及配送或會延遲，及增加有關成本，部分製造商或受到一定干擾，但整體上未算嚴重問題。

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