▲ 【美國通脹】鱷王達里奧：實際財富將因通脹縮水 「持現金最受傷」

美國正經歷逾30年最高通脹率，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在社交平台發評論，通脹正蠶食每個人實際財富。達里奧稱：「有些人見到自己所持資產價格上升，便以為自己變得富有，但沒有留意購買力受到侵蝕。」達里奧又重申觀點，央行持續印鈔時，持有現金的投資者最受傷害。

達里奧稱，在物價上升時，更需要重視金錢的購買力，但有大量貨幣和信貸被創造出來時，金錢價值就會下跌，有更多的錢不等於有更多財富或購買力。

與索羅斯唱反調 達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視，可見【下一頁】

達里奧：失去購買力 帝國都會倒亡

他續稱，富際財富長遠而言不是基於金額多少，而是反映「產能的函數（function of production capacity）」，沒有提高生產力，印鈔不能使人變得富有。

達里奧表示，美國要謹記歷史慣性，「當失去購買力，沒有人、組織、國家或帝國能夠逃脫失敗的結局」。

他續稱，前美國花的錢遠超賺的錢，並且用印鈔的方法花錢，令金錢正在貶值。美國必須提高生產力和合作，才能改善情況，現時走錯了道路。

相關文章：

美國通脹飆升 加息周期逼近

【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾 比特幣漲十倍是無稽之談

【泡沫指標】橋水達里奧憑6指標判斷資產是否有泡沫 目前泡沫較2000年少