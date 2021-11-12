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【新股IPO】兩內地電動車企傳來港IPO　合眾新能源汽車、威馬汽車傳各籌78億元

股市 11:17 2021/11/12

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【新股IPO】兩內地電動車企傳來港IPO　合眾新能源汽車、威馬汽車傳各籌78億元

彭博引述消息人士報道，中國電動汽車初創企業合眾新能源汽車考慮來港上市，可能集資約10億美元（78億元），加入了一批考慮在香港上市的電動汽車製造商的行列。

報道指出，合眾新能源汽車正與顧問合作探討，最快可能在明年IPO。合眾新能源汽車代表未立即置評。

報道又指，威馬汽車也可能來港上市，可能集資約10億美元、最快明年進行的香港IPO。路透旗下IFR此前亦報導，威馬汽車計劃來港IPO。

不過，報道引述消息人士指，兩公司籌資規模和時間等細節都是初步確定、仍可能有變化。

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪分析汽車股點揀【按此-附Time code】*

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